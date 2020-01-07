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G.Saray değil Balıkesirspor

18 yaşındaki Kosovalı yıldız adayı Oltion Bilalli'nin bugün Galatasaray'a imza atacağı öne sürülmüştü. Ancak genç futbolcu sürpriz bir hamle yaparak TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile anlaştı.

G.Saray değil Balıkesirspor
18 yaşındaki Kosovalı yıldız adayı Oltion Bilalli'nin bugün Galatasaray'a imza atacağı öne sürülmüştü. Ancak genç futbolcu sürpriz bir hamle yaparak TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile anlaştı.

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