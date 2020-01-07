G.Saray değil Balıkesirspor

18 yaşındaki Kosovalı yıldız adayı Oltion Bilalli'nin bugün Galatasaray'a imza atacağı öne sürülmüştü. Ancak genç futbolcu sürpriz bir hamle yaparak TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile anlaştı. 18 yaşındaki Kosovalı yıldız adayı Oltion Bilalli'nin bugün Galatasaray'a imza atacağı öne sürülmüştü. Ancak genç futbolcu sürpriz bir hamle yaparak TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile anlaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.