G.Saray değil Balıkesirspor 18 yaşındaki Kosovalı yıldız adayı Oltion Bilalli'nin bugün Galatasaray'a imza atacağı öne sürülmüştü. Ancak genç futbolcu sürpriz bir hamle yaparak TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile anlaştı.

18 yaşındaki Kosovalı yıldız adayı Oltion Bilalli'nin bugün Galatasaray'a imza atacağı öne sürülmüştü. Ancak genç futbolcu sürpriz bir hamle yaparak TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile anlaştı. TÜM MANŞETLER