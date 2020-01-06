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, Norveçli yıldız ve ’nın lisansını çıkardı

Cimbom'un yıldızları ve 'nın lisansları çıktı. Norveçli oyuncu, yabancı sınırına takıldığı için lisansı iptal edilmişti. Dünkü çalışmaya Nagatomo da katıldı.

Linnes ve Emre’ye kavuştu
Cimbom'un yıldızları ve Emre Akbaba'nın lisansları çıktı. Norveçli oyuncu, yabancı sınırına takıldığı için lisansı iptal edilmişti. Dünkü çalışmaya Nagatomo da katıldı.

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