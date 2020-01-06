Cimbom'un yıldızları Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın lisansları çıktı. Norveçli oyuncu, yabancı sınırına takıldığı için lisansı iptal edilmişti. Dünkü çalışmaya Nagatomo da katıldı. Cimbom'un yıldızları Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın lisansları çıktı. Norveçli oyuncu, yabancı sınırına takıldığı için lisansı iptal edilmişti. Dünkü çalışmaya Nagatomo da katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.