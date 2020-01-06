Çaykur Rizespor’a Ukraynalı orta saha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ntalyaspor'la

KOMBOURE

QUARESMA

GÖZTEPE'YE

Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Ukraynalı oyuncunun Antalya'ya giderek takıma katıldığı bildirildi. Harmash, Dinamo Kiev ile bu sezon ligde 13 maçta 813 dakika forma giydi.anlaşan Teknik Direktör, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'de 2. yarının hazırlıklarını'nde sürdüren Kırmızı-Beyazlılar'da yeni hoca Tamer Tuna, dünka idman öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Oyuncular bir hayli istekliydi.milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ayenildi. Milli basketbolcu yenildikleri maçta 35 dakika 9 saniye süre aldı veErsan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ıntamamladı.Ligi ekibi Toulouse'da teknik direktör Antoine Kombouare ile yollar ayrıldı. Toulouse, Ligue 1'de 19 haftada topladığı 12 puanla son sırada yer alıyor.Demirspor'un yıldızı Erkan Zengin, "İbrahimovic'in Milan'a gitmesi sürpriz değil. 38 yaşında ve dünyanın her yerinde oynadı. Milan da hafif gelir onun için" dedi.Malatyaspor'da açıklanan kamp kadrosunda Yiğithan Güveli ve Rahman Buğra Çağıran yer almadı. Sergen Yalçın, 2. devre 2 oyuncuyu düşünmediğini açıkladı.1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'un genç yıldızı Burak Kapacak, oyun stilini Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya benzettiğini söyledi.Konyaspor ve Göztepe'nin renklerine katmak için çalışmalar yaptığı G.Saraylı Ahmet Çalık'ın İzmir ekibi ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.