Çaykur Rizespor’a Ukraynalı orta saha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Ukraynalı oyuncunun Antalya'ya giderek takıma katıldığı bildirildi. Harmash, Dinamo Kiev ile bu sezon ligde 13 maçta 813 dakika forma giydi.
TAMER TUNA ANTALYA'DA İLK İDMANINA ÇIKTI
Antalyaspor'la anlaşan Teknik Direktör Tamer Tuna, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'de 2. yarının hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Kırmızı-Beyazlılar'da yeni hoca Tamer Tuna, dünka idman öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Oyuncular bir hayli istekliydi.
CEDİ OSMAN'IN 22 SAYISI YETMEDİ!
NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'a 121-106 yenildi. Milli basketbolcu yenildikleri maçta 35 dakika 9 saniye süre aldı ve 22 sayı, 4 ribauntla oynadı. Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın Spurs'ü 127- 118 yendiği maçı 11 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
KOMBOURE GÖNDERİLDİ
Fransa Ligi ekibi Toulouse'da teknik direktör Antoine Kombouare ile yollar ayrıldı. Toulouse, Ligue 1'de 19 haftada topladığı 12 puanla son sırada yer alıyor.
MİLAN HAFİF GELİR!
Adana Demirspor'un yıldızı Erkan Zengin, "İbrahimovic'in Milan'a gitmesi sürpriz değil. 38 yaşında ve dünyanın her yerinde oynadı. Milan da hafif gelir onun için" dedi.
MALATYA'DA AYRILIK
Yeni Malatyaspor'da açıklanan kamp kadrosunda Yiğithan Güveli ve Rahman Buğra Çağıran yer almadı. Sergen Yalçın, 2. devre 2 oyuncuyu düşünmediğini açıkladı.
İDOLÜM QUARESMA
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'un genç yıldızı Burak Kapacak, oyun stilini Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya benzettiğini söyledi.
AHMET ÇALIK GÖZTEPE'YE
Konyaspor ve Göztepe'nin renklerine katmak için çalışmalar yaptığı G.Saraylı Ahmet Çalık'ın İzmir ekibi ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
TAMER TUNA ANTALYA'DA İLK İDMANINA ÇIKTI
Antalyaspor'la anlaşan Teknik Direktör Tamer Tuna, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'de 2. yarının hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Kırmızı-Beyazlılar'da yeni hoca Tamer Tuna, dünka idman öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Oyuncular bir hayli istekliydi.
CEDİ OSMAN'IN 22 SAYISI YETMEDİ!
NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'a 121-106 yenildi. Milli basketbolcu yenildikleri maçta 35 dakika 9 saniye süre aldı ve 22 sayı, 4 ribauntla oynadı. Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın Spurs'ü 127- 118 yendiği maçı 11 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
KOMBOURE GÖNDERİLDİ
Fransa Ligi ekibi Toulouse'da teknik direktör Antoine Kombouare ile yollar ayrıldı. Toulouse, Ligue 1'de 19 haftada topladığı 12 puanla son sırada yer alıyor.
MİLAN HAFİF GELİR!
Adana Demirspor'un yıldızı Erkan Zengin, "İbrahimovic'in Milan'a gitmesi sürpriz değil. 38 yaşında ve dünyanın her yerinde oynadı. Milan da hafif gelir onun için" dedi.
MALATYA'DA AYRILIK
Yeni Malatyaspor'da açıklanan kamp kadrosunda Yiğithan Güveli ve Rahman Buğra Çağıran yer almadı. Sergen Yalçın, 2. devre 2 oyuncuyu düşünmediğini açıkladı.
İDOLÜM QUARESMA
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'un genç yıldızı Burak Kapacak, oyun stilini Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya benzettiğini söyledi.
AHMET ÇALIK GÖZTEPE'YE
Konyaspor ve Göztepe'nin renklerine katmak için çalışmalar yaptığı G.Saraylı Ahmet Çalık'ın İzmir ekibi ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
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