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Fenerbahçe'de Sekidika için Volkan Demirel devrede

Herkesin gözü Eskişehirspor'un genç yıldızı Jesse Sekidika'nın üzerinde. Sekidika’nın menajeri Erdinç Şehit’le yakın arkadaş olan Volkan Demirel, görüşmeyi kendisi yaptı.

Sekidika için Volkan devrede
Herkesin gözü Eskişehirspor'un genç yıldızı Jesse Sekidika'nın üzerinde. Her ne kadar Galatasaray'la anlaştığı iddia edilse de Nijeryalı oyuncunun menajerinin Erdinç Şehit olması işleri zorlaştırıyor. Fotospor. com'un servis ettiği habere göre Erdinç Şehit, Volkan Demirel'in menajeri ve aynı zamanda yakın dostu. Bu yüzden Fenerbahçe de devrede. İlk görüşmeleri de Volkan Demirel'in gerçekleştirdiği bildirildi.

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