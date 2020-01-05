Fenerbahçe'de Marco Knoop’tan beklenti büyük Fener’in yeni kaleci antrenörü birçok yıldız adayını yetiştiren isim olarak biliniyor. Marco Knoop, Sarı-Lacivertli takımla ilk çalışmasına bugün katılacak.

Alper Boğuşlu ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kaleci antrenörlüğü görevine getirdiği Marco Knoop'tan bir başarı hikayesi bekleniyor. Son olarak Dortmund'un genç takımında antrenörlük yapan Knoop, Avustruya'nın LASK Linz takımının 23 yaşındaki kalecisi Schlager ve Dortmund kadrosunda bulunan geleceğin yıldız adaylarından 18 yaşındaki Luca Unbehaun'ı yetiştiren isim olarak biliniyor. Marco Knoop, Sarı-Lacivertli takımla ilk çalışmasına bugün katılacak.