Bugünkü
Takvim

Fenerbahçe'de Marco Knoop’tan beklenti büyük

Fener’in yeni kaleci antrenörü birçok yıldız adayını yetiştiren isim olarak biliniyor. Marco Knoop, Sarı-Lacivertli takımla ilk çalışmasına bugün katılacak.

Marco Knoop’tan beklenti büyük
Alper Boğuşlu ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kaleci antrenörlüğü görevine getirdiği Marco Knoop'tan bir başarı hikayesi bekleniyor. Son olarak Dortmund'un genç takımında antrenörlük yapan Knoop, Avustruya'nın LASK Linz takımının 23 yaşındaki kalecisi Schlager ve Dortmund kadrosunda bulunan geleceğin yıldız adaylarından 18 yaşındaki Luca Unbehaun'ı yetiştiren isim olarak biliniyor. Marco Knoop, Sarı-Lacivertli takımla ilk çalışmasına bugün katılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'de Marco Knoop’tan beklenti büyük
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri