Beşiktaş N’Sakala için cevap bekliyor

Caner Erkin'i daha çok ön bölgede kullanan Abdullah Avcı, sol bek için yönetimden talepte bulunmuştu. Bunun üzerine de Beşiktaş, Alanyaspor'a N'Sakala için kısa bir süre önce teklifte bulunmuştu. Beşiktaş'ın Alanya'dan cevap beklediği ve konunun 1-2 gün içinde netlik kazanacağı ifade edildi. N'Sakala ligin ilk yarısında sol kanadı adeta donime etmişti.
CANER İDMANDA BİLE HIRS KÜPÜ
Beşiktaş, 2. yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Dün dayanıklılık antrenmanı yapan Beşiktaş son bölümde çift kale maç yaptı. İdman maçında Caner Erkin bir pozisyonda çılgına döndü. Hakemin verdiği kararı beğenmeyen Caner çok şiddetli itiraz etti. Caner'in idmanda bile kaybetmeye tahammülü yok!
TYLER BOYD YOL AYRIMINDA
Beklenen performansı gösteremeyen Tyler Boyd için gelen tekliflerin değerlendirildiği öğrenildi. Son kararı ise Abdullah Avcı verecek.
Tyler Boyd için Süper Lig ekiplerinin kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
YUNUS İÇİN TEKLİF YOK
Wolfsburg Sportif Direktörü Jörg Schmadke, Beşiktaş'ın Yunus Mallı için talebinin olmadığını açıkladı.
CANER İDMANDA BİLE HIRS KÜPÜ
Beşiktaş, 2. yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Dün dayanıklılık antrenmanı yapan Beşiktaş son bölümde çift kale maç yaptı. İdman maçında Caner Erkin bir pozisyonda çılgına döndü. Hakemin verdiği kararı beğenmeyen Caner çok şiddetli itiraz etti. Caner'in idmanda bile kaybetmeye tahammülü yok!
TYLER BOYD YOL AYRIMINDA
Beklenen performansı gösteremeyen Tyler Boyd için gelen tekliflerin değerlendirildiği öğrenildi. Son kararı ise Abdullah Avcı verecek.
Tyler Boyd için Süper Lig ekiplerinin kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
YUNUS İÇİN TEKLİF YOK
Wolfsburg Sportif Direktörü Jörg Schmadke, Beşiktaş'ın Yunus Mallı için talebinin olmadığını açıkladı.
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