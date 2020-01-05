Kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Serie A'da Torino forması giyen İtalyan santrfor Simone Zaza'yı gündemine almıştı. Beşiktaş yönetiminin Abdullah Avcı'nın da alınması için onay verdiği İtalyan golcü ile ve kulübü Torino ile pazarlıklarına hız verdiği ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ TORİNO İLE MASADA
Yönetimin Torino'ya Zaza için 6 aylık bedelsiz kiralama ve satın alma opsiyonuyla birlikte bir teklif sunduğu öğrenildi. Beşiktaş cephesi opsiyon miktarını düşürebilmek için yoğun çaba harcıyor.
PEDRO İLE DE TEMAS SÜRÜYOR
Zaza'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş, bir yandan da Fiorentina'dan Pedro için temaslarını sürdürüyor. Kartal bu iki isimden birini kadrosuna katmakta kararlı.
JUVENTUS'A GİTMEK ÜZEREYDİ
İtalya'nın önemli golcüleri arasında olan Zaza birkaç yıl önce Juventus'un gündemindeydi. Gücü kadar teknik yeteneği de üst düzeyde bir forvet. 28 yaşında ve 1.86 boyundaki Simone Zaza 18 kez İtalya Milli Takım forması giydi.
BEŞİKTAŞ TORİNO İLE MASADA
Yönetimin Torino'ya Zaza için 6 aylık bedelsiz kiralama ve satın alma opsiyonuyla birlikte bir teklif sunduğu öğrenildi. Beşiktaş cephesi opsiyon miktarını düşürebilmek için yoğun çaba harcıyor.
PEDRO İLE DE TEMAS SÜRÜYOR
Zaza'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş, bir yandan da Fiorentina'dan Pedro için temaslarını sürdürüyor. Kartal bu iki isimden birini kadrosuna katmakta kararlı.
JUVENTUS'A GİTMEK ÜZEREYDİ
İtalya'nın önemli golcüleri arasında olan Zaza birkaç yıl önce Juventus'un gündemindeydi. Gücü kadar teknik yeteneği de üst düzeyde bir forvet. 28 yaşında ve 1.86 boyundaki Simone Zaza 18 kez İtalya Milli Takım forması giydi.
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