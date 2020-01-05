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Antalyaspor’da Tamer Tuna dönemi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Akdeniz ekibi ayrıca Rus sol bek Fedor Kudryashov'u da renklerine bağladı.

Antalyaspor’da Tamer Tuna dönemi
Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Akdeniz ekibi ayrıca Rus sol bek Fedor Kudryashov'u da renklerine bağladı.

ÇAYKUR RİZESPOR 4 OYUNCUYU GÖNDERİYOR
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dimitrios Chatziisaias, Nill De Pauw ve Mostapha El Kabir'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Karadeniz ekibinin basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ayrıca Yusuf Acer'in kiraya verileceğini açıkladı.

EMRE VE MERT HAKAN'I GÖNDERMEYECEĞİZ!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın satışına izin vermeyeceklerini söyledi. Çalımbay, "Kadromuzu koruyacağız. İkinci yarı zor geçecek. Mevcut adromuza ek olarak 3-4 oyuncu transfer etmememiz gerekiyor" dedi.

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