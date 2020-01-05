Adil Rami hala soru işareti

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami'nin kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Yüksek ücreti nedeniyle kulüp bulamayan Adil Rami'nin Fenerbahçe'de oynayabilecek fizik kapasitesine bir türlü ulaşamamış olması da can sıkıyor. Rami, ücretinin bir kısmı karşılanarak gönderilebilir.
- Spor
- 05.01.2020
- Gazete
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