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için geliyor... Yeni Malatyaspor'un Mehmet Ekici için kulübüne 1-2 gün içinde resmi teklifi ileteceği öğrenildi. Anlaşmanın olması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor M.Ekici için geliyor
Yeni Malatyaspor'un Mehmet Ekici için Fenerbahçe kulübüne 1-2 gün içinde resmi teklifi ileteceği öğrenildi. Anlaşmanın olması bekleniyor.

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