Yeni Malatyaspor'un Mehmet Ekici için Fenerbahçe kulübüne 1-2 gün içinde resmi teklifi ileteceği öğrenildi. Anlaşmanın olması bekleniyor.
- Spor
- 04.01.2020
- Gazete
Yeni Malatyaspor Mehmet Ekici için geliyor
Yeni Malatyaspor Mehmet Ekici için geliyor... Yeni Malatyaspor'un Mehmet Ekici için Fenerbahçe kulübüne 1-2 gün içinde resmi teklifi ileteceği öğrenildi. Anlaşmanın olması bekleniyor.
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