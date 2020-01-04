Beşiktaş start verdi

İkinci yarı hazırlıklarına tesislerinde başlayan Beşiktaş dün Antalya'ya gitti. Beşiktaşlı futbolcular akşam saatlerinde ilk idmanını da yaptı. Siyah-Beyazlılar burada iki hazırlık maçı oynayacak. İkinci yarı hazırlıklarına tesislerinde başlayan Beşiktaş dün Antalya'ya gitti. Beşiktaşlı futbolcular akşam saatlerinde ilk idmanını da yaptı. Siyah-Beyazlılar burada iki hazırlık maçı oynayacak.
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