Terim dün akşam yöneticilerle bir araya geldi. Toplantıda Arda'nın alınmasını isteyen Terim, "Bana lider bir oyuncu lazım" dedi.
BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK
Başkan Cengiz, Terim'in bu isteğine olumlu yanıt verdi. Başakşehir'de yaklaşık 16 milyon lira maaş alan tecrübeli yıldız boş mukaveleye imza atacak ve Selçuk İnan gibi 4 milyon lira alacak.
TRANSFER MASAYA YATIRILDI
Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya gelen Terim ve Cengiz ayrıca takımdan ayrılacak oyuncular, takviye yapılacak mevkiiler, transferi gündemdeki oyuncuların son durumlarını görüştü.
Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Arda Turan'ın önümüzdeki hafta imzayı atması bekleniyor.
Arda boş sözleşmeye imza atacak. Maaşı yönetim belirleyecek.
BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK
Başkan Cengiz, Terim'in bu isteğine olumlu yanıt verdi. Başakşehir'de yaklaşık 16 milyon lira maaş alan tecrübeli yıldız boş mukaveleye imza atacak ve Selçuk İnan gibi 4 milyon lira alacak.
TRANSFER MASAYA YATIRILDI
Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya gelen Terim ve Cengiz ayrıca takımdan ayrılacak oyuncular, takviye yapılacak mevkiiler, transferi gündemdeki oyuncuların son durumlarını görüştü.
Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Arda Turan'ın önümüzdeki hafta imzayı atması bekleniyor.
Arda boş sözleşmeye imza atacak. Maaşı yönetim belirleyecek.
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