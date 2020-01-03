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  • 03.01.2020 22:09
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 22:11

dakika: Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi ve Onyekuru'yu 'a bildirdi!

Galatasaray, Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB forması giyen Marcelo Saracchi'nin leri için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Galatasaray iki yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi
Galatasaray, 'in sol beki Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun i için görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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