Galatasaray, Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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