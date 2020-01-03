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Futbola dönebilirse çok büyük başarı!

Gaziantep maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süredir sahalardan uzak olan Florin Andone için şok bir iddia gündemde. Kulüp doktoru Yener İnce'nin yakın çevresine, "Andone'nin bu sakatlık sonrası futbola dönmesi bile büyük başarı. Eğer dönerse, ben çok iyi bir ameliyat yapmışım demektir" ifadesini kullandığı öne sürüldü. Yönetimin Andone'nin sözleşmesi dondurması bekleniyor.

Futbola dönebilirse çok büyük başarı!
Gaziantep maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süredir sahalardan uzak olan Florin Andone için şok bir iddia gündemde. Kulüp doktoru Yener İnce'nin yakın çevresine, "Andone'nin bu sakatlık sonrası futbola dönmesi bile büyük başarı. Eğer dönerse, ben çok iyi bir ameliyat yapmışım demektir" ifadesini kullandığı öne sürüldü. Yönetimin Andone'nin sözleşmesi dondurması bekleniyor.

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