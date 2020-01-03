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'e konuştu: “Esas değil, usul açısından bozuldu bu durumda süreç uzar”

Aralarında eski başkanı ’ın yer aldığı 36 kişi için verilen beraat kararı Yargıtay 5. dairesince usul eksikliği nedeniyle bozuldu... ’e konuşan Aziz Yıldırım, “Esas değil, usul açısından bozuldu. Bu durumda süreç uzar” dedi.

Yargıtay usulden bozdu
Futbolda şike davasında, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama sonucu, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verdiği beraat kararının temyiz incelemesi Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce tamamlandı. Daire, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını usul eksikliği (Şekli bir hata... Dosyada gereken bazı noktaların olmaması) nedeniyle bozdu. Dosya yeniden 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek ve eksiklikler tamamlandıktan sonra yeniden Yargıtay önüne gidecek.



YILDIRIM TAKVİM'E KONUŞTU
Yeni sürecin de en az 1.5-2 yıl devam edeceği öğrenildi. Takvim'e konuşan Yıldırım, "Yargıtay usulden bozmuş. Burada dikkat çeken kısım esas değil usul. Usulde 2 hata bulmuşlar. Biri Ahmet Çelebi hakkında bir eksiklik olması. Bir diğeri de yeniden yargılama ile ilgili bir usul eksikliği. Esasta bir sorun yok ama süreç bu şekilde biraz daha uzar" dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın 'Futbolda Şike' davasında beraatine karar vermişti. Dosya uzun zamandır Yargıtay'daydı.

FETÖ DAVALARINA DEVAM EDİLİYOR
Beraat eden Yıldırım'ın şikayetiyle adına hareket ettikleri ve yargılanan kişilere kumpas kurdukları iddiasıyla dönemin sorumluluları hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Nisan 2016'da 12 kişi tutuklandı. FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

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