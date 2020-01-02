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geliyor!

Leipzig Sportif Direktörü Krösche, ’nin G.Saray’a tranfseri için, “Sadece evrak işleri kaldı” dedi. Cimbom’un transferini bitirdiği Uruguaylı sol bekin yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Saracchi geliyor!
Galatasaray Marcelo için geri sayıma geçti... Uruguaylı sol bekin bonservisini elinde bulunduran Leipzig'den transferle ilgili resmi açıklama geldi. Kulübünün sportif direktörü Markus Krösche, "Saracchi'nin Galatasaray'a transferi tamamlanmak üzere. Sadece evrak işleri kaldı" diyerek bu transferin mutlu sonla sonuçlandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar'ın 1.5 yıllık kiralık anlaşma sağladığı 21 yaşındaki sol bekin yarın İstanbul'a iddia edildi. Galatasaray'ın Saracchi'nin kiralanması için Alman ekibine ücret ödemeyeceği, sadece oyuncunun maaşını karşılayacağı öğrenildi.

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