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'nin sözleşmesi fesh edilecek

yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Nijeryalı oyuncusu 'ye kulüp bulmasını tebliğ etmişti. Ancak hiçbir kulüple anlaşaması durumunda sözleşmesi fesh edilecek.

Sözleşmesi fesh edilecek
Trabzonspor yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Nijeryalı oyuncusu 'ye kulüp bulmasını tebliğ etmişti. Ancak hiçbir kulüple anlaşaması durumunda sözleşmesi fesh edilecek.

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