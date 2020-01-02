Trabzonspor yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi'ye kulüp bulmasını tebliğ etmişti. Ancak hiçbir kulüple anlaşaması durumunda sözleşmesi fesh edilecek. Trabzonspor yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi'ye kulüp bulmasını tebliğ etmişti. Ancak hiçbir kulüple anlaşaması durumunda sözleşmesi fesh edilecek.
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