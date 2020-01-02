Galatasaray'da Andone ile ipler kopuyor Andone ile ipler kopuyor... Galatasaray, Brighton'dan kiraladığı Romen golcü Florin Andone'nin sözleşmesini fesh etmek için artık gün saymaya başladı.

Galatasaray, Brighton'dan kiraladığı Romen golcü Florin Andone'nin sözleşmesini fesh etmek için artık gün saymaya başladı.



AHMET ÇALIK GÖZTEPE'YE DOĞRU

Galatasaray'da 2. yarı istenmeyen isimlerden biri olan Ahmet Çalık'a Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta girişimlere başlayacak. TÜM MANŞETLER