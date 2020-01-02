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Galatasaray'da Andone ile ipler kopuyor

Andone ile ipler kopuyor... Galatasaray, Brighton'dan kiraladığı Romen golcü Florin Andone'nin sözleşmesini fesh etmek için artık gün saymaya başladı.

Andone ile ipler kopuyor
Galatasaray, Brighton'dan kiraladığı Romen golcü Florin Andone'nin sözleşmesini fesh etmek için artık gün saymaya başladı.

AHMET ÇALIK GÖZTEPE'YE DOĞRU
Galatasaray'da 2. yarı istenmeyen isimlerden biri olan Ahmet Çalık'a Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta girişimlere başlayacak.

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