F.Bahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. F.Bahçe 15. sırada yer alıyor.
CEDİ OSMAN'LI CAVALİERS TORONTO'YA FARKLI YENİLDİ
NBA'de oynayan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Toronto Raptors'a 117-97 yenildiği maçta 14 sayı attı. Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
KUBİLAY YILMAZ YENİ MALATYASPOR'DA
Süper Lig ekiplerinden İttifak Yeni Malatayspor, Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Sarı-Siyahlı ekip golcü oyuncu ile resmi sözleşme imzaladı ve Kubilay yeni takımının formasını sırtına geçirdi. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta 4 gol attı.
TARİHİNİN EN İYİ HÜCUM PERFORMANSINA İMZA ATTI
Süper Lig'de 14. sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, rakip filelere gönderdiği 35 golle ilk devreler itibarıyla tarihinin en iyi hücum performansını sergiledi. Yiğidolar, 2013-2014 sezonunda 31, 2007-2008'de 28 ve 2008- 2009'da 30 gol atmıştı.
HASAN, AD.DEMİRSPOR'DA
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. Son olarak Osmanlıspor forması giyen 27 yaşındaki Hasan Kılıç ile her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
KAYSERİ'DE START YARIN
Kayserispor ikinci yarı için 3 Ocak'ta Antalya'da kamp çalışmalarına başlayacak. Teknik direktör Prosinecki'nin yardımcıları 3 Ocak'ta kampa olacak. Kayserispor burada 2 özel maç oynayacak.
HOROZ'DA HAREKETLİLİK
DENİZLİ ara transferde kolları sıvadı. Transferde öncelik bir stoper ve sol bek olurken yönetim taliplileri bulunan Recep Niyaz, M.Akyüz ve Burak Çalık'la da görüşecek.
CEDİ OSMAN'LI CAVALİERS TORONTO'YA FARKLI YENİLDİ
NBA'de oynayan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Toronto Raptors'a 117-97 yenildiği maçta 14 sayı attı. Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
KUBİLAY YILMAZ YENİ MALATYASPOR'DA
Süper Lig ekiplerinden İttifak Yeni Malatayspor, Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Kubilay Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Sarı-Siyahlı ekip golcü oyuncu ile resmi sözleşme imzaladı ve Kubilay yeni takımının formasını sırtına geçirdi. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta 4 gol attı.
TARİHİNİN EN İYİ HÜCUM PERFORMANSINA İMZA ATTI
Süper Lig'de 14. sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, rakip filelere gönderdiği 35 golle ilk devreler itibarıyla tarihinin en iyi hücum performansını sergiledi. Yiğidolar, 2013-2014 sezonunda 31, 2007-2008'de 28 ve 2008- 2009'da 30 gol atmıştı.
HASAN, AD.DEMİRSPOR'DA
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. Son olarak Osmanlıspor forması giyen 27 yaşındaki Hasan Kılıç ile her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
KAYSERİ'DE START YARIN
Kayserispor ikinci yarı için 3 Ocak'ta Antalya'da kamp çalışmalarına başlayacak. Teknik direktör Prosinecki'nin yardımcıları 3 Ocak'ta kampa olacak. Kayserispor burada 2 özel maç oynayacak.
HOROZ'DA HAREKETLİLİK
DENİZLİ ara transferde kolları sıvadı. Transferde öncelik bir stoper ve sol bek olurken yönetim taliplileri bulunan Recep Niyaz, M.Akyüz ve Burak Çalık'la da görüşecek.
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