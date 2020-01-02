Bugünkü
Takvim

'ün 10'da gözü var! ’de roller değişebilir

’ün yükselen performansı ile birlikte Kruse’deki düşüş teknik heyeti düşünceye sevk etti. Deniz ligin 2. yarısı için 10 numaralı mevkinin adayı oldu.

Deniz’in 10'da gözü var
Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında roller değişebilir. Deniz Türüç'ün yükselen performansı ile birlikte Alman oyucu Max Kruse'nin toparlanamaması teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Kruse'nin rolünde değişikliğe gidilecek. Zaman zaman yedek de kalabilir…



DAHA ÖNCE OYNADI
Bu durumda Fenerbahçe'de 10 numaralı mevkiye Deniz Türüç'ün kayması bekleniyor. Deniz Türüç daha önce de bu bölgede oynamış ve başırılı olmuştu. Deniz Türüç daha önce yaptığı açıklamada, "Kendimi en iyi hissettiğim yer forvet arkası. An çok burda oynamayı seviyorum" demişti.

Deniz Türüç Kayseri'de defalarca 10 numaralı mevkide gorma giymişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDeniz Türüç'ün 10'da gözü var! Fenerbahçe’de roller değişebilir
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri