Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında roller değişebilir. Deniz Türüç'ün yükselen performansı ile birlikte Alman oyucu Max Kruse'nin toparlanamaması teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Kruse'nin rolünde değişikliğe gidilecek. Zaman zaman yedek de kalabilir…
DAHA ÖNCE OYNADI
Bu durumda Fenerbahçe'de 10 numaralı mevkiye Deniz Türüç'ün kayması bekleniyor. Deniz Türüç daha önce de bu bölgede oynamış ve başırılı olmuştu. Deniz Türüç daha önce yaptığı açıklamada, "Kendimi en iyi hissettiğim yer forvet arkası. An çok burda oynamayı seviyorum" demişti.
Deniz Türüç Kayseri'de defalarca 10 numaralı mevkide gorma giymişti.
DAHA ÖNCE OYNADI
Bu durumda Fenerbahçe'de 10 numaralı mevkiye Deniz Türüç'ün kayması bekleniyor. Deniz Türüç daha önce de bu bölgede oynamış ve başırılı olmuştu. Deniz Türüç daha önce yaptığı açıklamada, "Kendimi en iyi hissettiğim yer forvet arkası. An çok burda oynamayı seviyorum" demişti.
Deniz Türüç Kayseri'de defalarca 10 numaralı mevkide gorma giymişti.
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