enerbahçe'de

sezonun ikinci yarısındaroller değişebilir.yükselen performansıile birlikteoyucutoparlanamamasıteknik heyetikara kara düşündürüyor.rolünde değişikliğegidilecek. Zamanzaman yedek de kalabilir…Bu durumdanumaralı mevkiyekaymasıbekleniyor.daha önce de bu bölgedeoynamış ve başırılıolmuştu.daha önceyaptığı açıklamada,demişti.defalarca10 numaralı mevkidegorma giymişti.