Takımların harcama limiti açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin merakla beklenen ara transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray 451 milyon lira ile en fazla limitli takım oldu. Fenerbahçe'nin 224 milyon, Beşiktaş'ın 275 milyon, Trabzonspor'un ise 126 milyon limitinin olduğu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin merakla beklenen ara transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray 451 milyon lira ile en fazla limitli takım oldu. Fenerbahçe'nin 224 milyon, Beşiktaş'ın 275 milyon, Trabzonspor'un ise 126 milyon limitinin olduğu duyuruldu.







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