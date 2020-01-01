Kartal’dan TFF’ye tepki

Resmi siteden açıklama yapan Beşiktaş yönetimi, Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitine tepki gösterdi. Açıklamada, "Finansman giderleri, ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan yüzde 31.5 faiz oranı ile hesaplanmış olup, harcama limitimizin çok düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır. Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu yanlış kararın kabulü mümkün değildir. TFF ve ilgili kurulları haksız rekabete neden olacak uygulamalarda bulunamazlar" denildi.
- Spor
- 01.01.2020
- Gazete
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