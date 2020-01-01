Fedakar Gustavo! Dizindeki krampon deliğine rağmen maçı tamamladı

Fenerbahçe, pazar gecesi Rizespor'u 2-1 yenerken Luiz Gustavo 84 kezle sahanın en fazla topla buluşan oyuncusu oldu. Ayrıca yüzde 90.6 isabet yüzdesi yakaladı.
İtiraz nedeniyle sarı kart göre Gustavo'nun dizinin üst tarafında bir krampon deliği olduğu ama buna rağmen oyundan çıkmadığı öğrenildi.
NEREDE OYNASA VERİMLİ OLUYOR
Maçın son yarım saatinde ön liberodan stoper mevkine geçen Gustavo, gerektiğinde takımının jokeri olacağını da bir kez daha gösterdi.
HERKES ONA 'GENERAL' DİYOR
Fenerbahçeli futbolcuların "General" diye seslendiği Luisz Gustavo, mücadeleci yapısı ve lider karakteriyle takımın çok önemli bir figürü haline geldi.
Luiz Gustavo'nun eksikliği Marsilya takımında hala kendini belli ediyor.
İtiraz nedeniyle sarı kart göre Gustavo'nun dizinin üst tarafında bir krampon deliği olduğu ama buna rağmen oyundan çıkmadığı öğrenildi.
NEREDE OYNASA VERİMLİ OLUYOR
Maçın son yarım saatinde ön liberodan stoper mevkine geçen Gustavo, gerektiğinde takımının jokeri olacağını da bir kez daha gösterdi.
HERKES ONA 'GENERAL' DİYOR
Fenerbahçeli futbolcuların "General" diye seslendiği Luisz Gustavo, mücadeleci yapısı ve lider karakteriyle takımın çok önemli bir figürü haline geldi.
Luiz Gustavo'nun eksikliği Marsilya takımında hala kendini belli ediyor.
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