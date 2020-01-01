Donk zirve yarışında şanslarının sürdüğünü belirterek, 'Şampiyon olacağız. Buna inanıyorum. Yeter ki tek yumruk olalım. Bizi kimse kolay kolay tutamaz' dedi. Donk zirve yarışında şanslarının sürdüğünü belirterek, 'Şampiyon olacağız. Buna inanıyorum. Yeter ki tek yumruk olalım. Bizi kimse kolay kolay tutamaz' dedi.
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