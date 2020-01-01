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: Şampiyon olacağız

 zirve yarışında şanslarının sürdüğünü belirterek, "Şampiyon olacağız. Buna inanıyorum. Yeter ki tek yumruk olalım. Bizi kimse kolay kolay tutamaz" dedi.

Şampiyon olacağız
zirve yarışında şanslarının sürdüğünü belirterek, "Şampiyon olacağız. Buna inanıyorum. Yeter ki tek yumruk olalım. Bizi kimse kolay kolay tutamaz" dedi.

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