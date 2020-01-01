Süper Lig'in ilk yarısının sonlarında doğru daha fazla şans bulan ve kendisine verilen şansları da çok iyi kullanan Deniz Türüç, ligin 2. yarısından umutlu.
ŞAMPİYONLUĞA KENETLENDİK
Şampiyonluğu kucaklamayı çok istediklerini ve bu hedefi kilitlendiklerini söyleyen Deniz, "Hocam Ersun Yanal'ın bana olan güveni beni ateşledi. Sahada daha rahat ve aktif olmamı sağladı. Gol atmak da özgüvenim için önemli ama en önemlisi tabii ki kazanmak" dedi.
Deniz Türüç, Sivas deplasmanından ardından Rize'de de gol atmayı başardı.
HASAN ALİ TATİL YAPMIYOR!
Kasık sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran Hasan Ali Kaldırım, 2. yarıya hazır olmak için bireysel çalışmalarına devam ediyor. Hasan Ali'nin kasığındaki ağrının ise geçtiği öğrenildi.
YANAL'IN 3 VAZGEÇİLMEZİ ALTAY-OZAN-GUSTAVO
Altay Bayındır ilk yarıdaki 17 maçın tamamında 1530 dakika sahada kaldı. Altay'ı 1527 dakika ile Ozan, 1363 dakika ile Gustavo izledi. Gustavo 4 sarı, 1 kırmızı kartla takımın en hırçını oldu.
Ozan performansıyla adeta yeniden doğdu.
BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN TEŞEKKÜR!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Rize maçından sonra 3. kez üst üste soyunma odasına gittiği ve futbolculara galibiyetten dolayı teşekkür ettiği öğrenildi. Koç, "Şimdi huzur içinde dinlenebilirsiniz" dedi.
ŞAMPİYONLUĞA KENETLENDİK
Şampiyonluğu kucaklamayı çok istediklerini ve bu hedefi kilitlendiklerini söyleyen Deniz, "Hocam Ersun Yanal'ın bana olan güveni beni ateşledi. Sahada daha rahat ve aktif olmamı sağladı. Gol atmak da özgüvenim için önemli ama en önemlisi tabii ki kazanmak" dedi.
Deniz Türüç, Sivas deplasmanından ardından Rize'de de gol atmayı başardı.
HASAN ALİ TATİL YAPMIYOR!
Kasık sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran Hasan Ali Kaldırım, 2. yarıya hazır olmak için bireysel çalışmalarına devam ediyor. Hasan Ali'nin kasığındaki ağrının ise geçtiği öğrenildi.
YANAL'IN 3 VAZGEÇİLMEZİ ALTAY-OZAN-GUSTAVO
Altay Bayındır ilk yarıdaki 17 maçın tamamında 1530 dakika sahada kaldı. Altay'ı 1527 dakika ile Ozan, 1363 dakika ile Gustavo izledi. Gustavo 4 sarı, 1 kırmızı kartla takımın en hırçını oldu.
Ozan performansıyla adeta yeniden doğdu.
BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN TEŞEKKÜR!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Rize maçından sonra 3. kez üst üste soyunma odasına gittiği ve futbolculara galibiyetten dolayı teşekkür ettiği öğrenildi. Koç, "Şimdi huzur içinde dinlenebilirsiniz" dedi.
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