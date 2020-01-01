Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yıl için mesaj yayımladı. Çebi, "2020'de öncelikli hedefimiz kulübün mali yapısını düzeltmek" dedi.
BOYD AYRILMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin göndermek istediği Tyler Boyd'un gitmek istemediği öğrenildi. ABD'li futbolcunun Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaparak, "2. yarı benden iyi performans alacaksınız" dediği gelen bilgiler arasında.
2. YARI BOMBA GİBİ OLACAĞIM
Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Douglas 2. yarı bomba gibi olacağını söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Bir oyuncu için sakatlık bir kabus. Ben bunu bu sezon 2 kez yaşadım. Ancak sakatlığım tamamen geçti" dedi.
ADEM LJAJİC'E LAZIO TALİP
Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic'e İtalyan kulübü Lazio'nun talip olduğu ve yakında teklifte bulunacağı gelen iddialar arasında.
BOYD AYRILMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin göndermek istediği Tyler Boyd'un gitmek istemediği öğrenildi. ABD'li futbolcunun Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaparak, "2. yarı benden iyi performans alacaksınız" dediği gelen bilgiler arasında.
2. YARI BOMBA GİBİ OLACAĞIM
Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Douglas 2. yarı bomba gibi olacağını söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Bir oyuncu için sakatlık bir kabus. Ben bunu bu sezon 2 kez yaşadım. Ancak sakatlığım tamamen geçti" dedi.
ADEM LJAJİC'E LAZIO TALİP
Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic'e İtalyan kulübü Lazio'nun talip olduğu ve yakında teklifte bulunacağı gelen iddialar arasında.
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