Forma satışı 122 bini geçti

Fenerbahçe'de alınan başarılı sonuçlar etkisini forma satışlarında da gösteriyor. Dün itibariyle yeni sezon forma satışında 122 bin rakamının geçildiği bildirildi. Alınan başarılı sonuçlar etkisini forma satışlarında da gösteriyor. Dün itibariyle yeni sezon forma satışında 122 bin rakamının geçildiği bildirildi.
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