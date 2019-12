Türk sporu başarılarla dolu bir yılı geride bıraktı... Şimdi gözler 2020'ye çevrildi. Türkiye yeni yılda çok önemli spor organizasyonlarında sınavlar verecek. İlk olarak gözler Euro 2020'de olacak. Milli Futbol Takımımız finallerde boy gösterecek.



12 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Büyük başarıya imza atan finallere katılan Ay- Yıldızlılar; İtalya, İsviçre ve Galler'le aynı grupta mücadele edecek. Turnuva 12 Haziran- 12 Temmuz arasında olacak.



EN BÜYÜK ORGANİZASYON

Ardından gözler Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda olacak. En büyük spor organizasyonu 24 Temmuz ve 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.



TÜRK HALKI ARKALARINDA

Oyunlarda Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve İrem Yaman gibi isimler altın madalya için savaşacak. Türk halkı her zaman olduğu gibi sporcularının yanında olacak.



HER ALANDA MARKA OLACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin her alanda, sağlıktan ekonomiye, teknolojiden spora kadar marka ülke olmaması için sebep yok" dedi. Kasapoğlu, "Spor turizminde çok önemli bir yere sahibiz. , ülkemizin dört bir noktasında, en ücra yerlerde dahi inanılmaz bir tesisleşme var" diye konuştu.



MİLLİ SPORCULARA BURS

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasında milli sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okumaları için protokol anlaşması imzalandı. Spor-eğitim işbirliğinde önemli bir adım atıldı.