Güven Yalçın’a H.Berlin kancası Alman kulübünün Beşiktaş’ın genç oyuncusu için kiralama teklifi yapmayı planladığı öne sürüldü. Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı yaşatan oyuncuların başında gelen Güven Yalçın'a Alman kulüplerinden Hertha Berlin'in kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü. Teknik Direktör Jürgen Klinsmann'ın Güven'in alınmasını istemesi üzerine Hertha Berlin'li yöneticilerin teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.



Abdullah Avcı RAPOR VERECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın futbolcuların ilk yarıdaki performansı hakkında yönetime bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında. Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı.



ORKAN ÇINAR'A 3 KULÜP TALİP

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden Orkan Çınar'a Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Denizlispor'un talip olduğu öğrenildi.



DORUKHAN BİR İHTİMAL

Geçirdiği ameliyattan sonra takımından uzak kalan Dorukhan'ın 2. yarının 25. haftasından sonra takıma geri dönebileceği ortaya çıktı. Başarılı futbolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken Dorukhan'ın planlanan tarihten önce sahalara dönme ihtimalinin yükseldiği belirtildi.