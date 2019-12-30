Fener, Rize’yi Jailson’un süper füzesi ile devirdi

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'u mutlu bitirdi!.. Sarı- Lacivertliler devrenin son maçında'u deplasmandayendi.'ın ekibi böylece ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamladı. 13. dakikada ceza yayı üzerinden'ün etkili frikiği kaleci'ı mağlup etti:. dakikada'in ceza sahası içerisine ortasında arka direktekafa ile topu altıpas içerisindeki'a indirdi.da'dan önce kafayla golü attı:dakikada'ın soldan ceza sahsı içerisine ortasında,'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.'dehiç kimsenin beklemediği bir anda müthiş bir şutla'yi öne geçirdi:. 85'te, Aminu'ya izin vermeyince maçbitti.'nin en golcü ismi olaneski takıım'a karşı etkili olamadı. Yıldız futbolcu rakip defans arasında kayboldu.'nin dış sahadaki galibiyet özlemi dün akşam'de son buldu. Son 4 deplasman maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler,'de kazanarak bu kötü istatistiğe son verdi., bu sezon deplasmanlarda tam 15 puan kaybetti.maçının hakemi'in yönetimine büyük tepkigösterdi. 33. dakikadaceza sahasındaki hava topu mücadelesindeyerde kaldı. Ancakpozisyonun temiz olduğunu belirtti.deplasmanında'ye galibiyeti getirenattığı muhteşem golle gündeme oturdu...gönderdiği füzeyle skoru 2-1'e taşıyansosyal medyada en çok konuşuyan isim oldu.