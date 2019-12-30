Fener, Rize’yi Jailson’un süper füzesi ile devirdi

Fener 2019'u mutlu bitirdi!.. Sarı- Lacivertliler devrenin son maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi. Ersun Yanal'ın ekibi böylece ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamladı. 13. dakikada ceza yayı üzerinden Deniz Türüç'ün etkili frikiği kaleci Gökhan'ı mağlup etti: 0-1.
RİZESPOR HEMEN YANIT VERDİ
18. dakikada Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak kafa ile topu altıpas içerisindeki Abarhoun'a indirdi. Abarhoun da Zanka'dan önce kafayla golü attı: 1-1.
OZAN TUFAN İYİ VURAMADI
42. dakikada Dirar'ın soldan ceza sahsı içerisine ortasında, Ozan Tufan'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ
70'de Jailson hiç kimsenin beklemediği bir anda müthiş bir şutla Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-2. 85'te Altay, Aminu'ya izin vermeyince maç 2-1 bitti.
ESKİ TAKIM ÖNÜNDE ETKİLİ OLAMADI
Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Vedat Muriç eski takıım Rizespor'a karşı etkili olamadı. Yıldız futbolcu rakip defans arasında kayboldu.
DEPLASMAN KABUSU BİTTİ
Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet özlemi dün akşam Rize'de son buldu. Son 4 deplasman maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler, Rize'de kazanarak bu kötü istatistiğe son verdi. Kanarya, bu sezon deplasmanlarda tam 15 puan kaybetti.
VEDAT'IN POZİSYONUNA PENALTI İSYAN!
Fenerbahçeliler, Çaykur Rize maçının hakemi Halil Umut Meler'in yönetimine büyük tepki gösterdi. 33. dakikada Vedat Muriç ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Ancak Meler pozisyonun temiz olduğunu belirtti.
NE YAPTIN JAILSON!
Rize deplasmanında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Jailson attığı muhteşem golle gündeme oturdu... 32 metreden gönderdiği füzeyle skoru 2-1'e taşıyan Sambacı sosyal medyada en çok konuşuyan isim oldu.
RİZESPOR HEMEN YANIT VERDİ
18. dakikada Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak kafa ile topu altıpas içerisindeki Abarhoun'a indirdi. Abarhoun da Zanka'dan önce kafayla golü attı: 1-1.
OZAN TUFAN İYİ VURAMADI
42. dakikada Dirar'ın soldan ceza sahsı içerisine ortasında, Ozan Tufan'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ
70'de Jailson hiç kimsenin beklemediği bir anda müthiş bir şutla Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-2. 85'te Altay, Aminu'ya izin vermeyince maç 2-1 bitti.
ESKİ TAKIM ÖNÜNDE ETKİLİ OLAMADI
Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Vedat Muriç eski takıım Rizespor'a karşı etkili olamadı. Yıldız futbolcu rakip defans arasında kayboldu.
DEPLASMAN KABUSU BİTTİ
Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet özlemi dün akşam Rize'de son buldu. Son 4 deplasman maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler, Rize'de kazanarak bu kötü istatistiğe son verdi. Kanarya, bu sezon deplasmanlarda tam 15 puan kaybetti.
VEDAT'IN POZİSYONUNA PENALTI İSYAN!
Fenerbahçeliler, Çaykur Rize maçının hakemi Halil Umut Meler'in yönetimine büyük tepki gösterdi. 33. dakikada Vedat Muriç ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Ancak Meler pozisyonun temiz olduğunu belirtti.
NE YAPTIN JAILSON!
Rize deplasmanında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Jailson attığı muhteşem golle gündeme oturdu... 32 metreden gönderdiği füzeyle skoru 2-1'e taşıyan Sambacı sosyal medyada en çok konuşuyan isim oldu.
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