Ersun Yanal: Şampiyon olacağız! Ersun Yanal, Rize maçı sonrası “Futbolun doğrularını yapıp şampiyon olacağız” dedi. Yanal transfer için ise, “Çalışmalarımız var. Hazırız” açıklamasını yaptı. İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Aralık 2019 tarihli Fenerbahçe sayfalarından derlediğimiz spor haberleri…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan Rizespor galibiyeti sonrası iddialı açıklamalar geldi. Kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Yanal, "Biz başkandan en alta kadar doğruları yapmak isteyen kulübüz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrularını yaparak olacağız. Her anlamda, her yerde..." dedi.



TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Transfere dair çalışmalarının bulunduğunu da aktaran deneyimli hoca, "Buna her zaman hazırız" ifadelerini kullandı. Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası dile getirdiği basın toplantısını ise 6 Ocak'ta gerçekleştireceğini söyledi. Yanal, Rize maçındaki tartışmalı pozisyonlar için, "Takdir kamuoyunun"dedi



TOLGA: HER YERDE OYNARIM

F.Bahçeli Tolga Ciğerci, Rize maçı sonrası, "Hocam nerede şans verirse oynarım. Takım oyuncusuyum. Katkı vermeye çalışıyorum" dedi.



ADİL RAMİ YOLCU

Fransız basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin devre arasında Adil Rami ile yollarını ayıracağı belirtildi. Sezon başında F.Bahçe'ye imza atan Rami, sadece 4 maçta görev aldı. 286 dakika süre aldı.



OYUNUN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİ

Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe karşısında puan almayı hak ettiklerini söyledi. Deneyimli hoca, "Beklenmedik bir şutla ikinci golü yedik. Oyunun karşılığı bu sonuç değildi." ifadelerini kullandı.