Ersun Yanal: Şampiyon olacağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan Rizespor galibiyeti sonrası iddialı açıklamalar geldi. Kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Yanal, "Biz başkandan en alta kadar doğruları yapmak isteyen kulübüz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrularını yaparak olacağız. Her anlamda, her yerde..." dedi.
TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ VAR
Transfere dair çalışmalarının bulunduğunu da aktaran deneyimli hoca, "Buna her zaman hazırız" ifadelerini kullandı. Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası dile getirdiği basın toplantısını ise 6 Ocak'ta gerçekleştireceğini söyledi. Yanal, Rize maçındaki tartışmalı pozisyonlar için, "Takdir kamuoyunun"dedi
TOLGA: HER YERDE OYNARIM
F.Bahçeli Tolga Ciğerci, Rize maçı sonrası, "Hocam nerede şans verirse oynarım. Takım oyuncusuyum. Katkı vermeye çalışıyorum" dedi.
ADİL RAMİ YOLCU
Fransız basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin devre arasında Adil Rami ile yollarını ayıracağı belirtildi. Sezon başında F.Bahçe'ye imza atan Rami, sadece 4 maçta görev aldı. 286 dakika süre aldı.
OYUNUN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİ
Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe karşısında puan almayı hak ettiklerini söyledi. Deneyimli hoca, "Beklenmedik bir şutla ikinci golü yedik. Oyunun karşılığı bu sonuç değildi." ifadelerini kullandı.
TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ VAR
Transfere dair çalışmalarının bulunduğunu da aktaran deneyimli hoca, "Buna her zaman hazırız" ifadelerini kullandı. Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası dile getirdiği basın toplantısını ise 6 Ocak'ta gerçekleştireceğini söyledi. Yanal, Rize maçındaki tartışmalı pozisyonlar için, "Takdir kamuoyunun"dedi
TOLGA: HER YERDE OYNARIM
F.Bahçeli Tolga Ciğerci, Rize maçı sonrası, "Hocam nerede şans verirse oynarım. Takım oyuncusuyum. Katkı vermeye çalışıyorum" dedi.
ADİL RAMİ YOLCU
Fransız basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin devre arasında Adil Rami ile yollarını ayıracağı belirtildi. Sezon başında F.Bahçe'ye imza atan Rami, sadece 4 maçta görev aldı. 286 dakika süre aldı.
OYUNUN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİ
Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe karşısında puan almayı hak ettiklerini söyledi. Deneyimli hoca, "Beklenmedik bir şutla ikinci golü yedik. Oyunun karşılığı bu sonuç değildi." ifadelerini kullandı.
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