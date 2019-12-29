Süper Lig'de ilk yarının son maçına çıkan Demir Grup Sivasspor, Göztepe karşılaşması öncesinde devreyi lider kapatmayı garantilemişti. Bu maçta da fire vermeyen Yiğidolar, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yatabere'nin 67. dakikada attığı golle kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte kırmızı beyazlı ekip, puanını 37 yaparken konuk ekip Göztepe 23 puanda kaldı.

GOL NASIL GELDİ?

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 64'te Fernando'nun yerine Arouna Kone'yi sahaya sürdü. Değişikliğin hemen ardından Sivasspor golü buldu. Defansın arkasına sarkan Aruna Kone, yerden pasıyla kaleci Beto'yu da oyundan düşürdü ve 66. dakikada Yatabare topu filelere gönderdi.

SİVASSPOR ZİRVEYE BİTİRDİ

Alınan bu sonucun ardından puanını 37'ye yükselten Sivasspor, Süper Lig'in ilk devresini zirvede bitirmeyi garantiledi. 11. galibiyetini alan kırmızı beyazlılar 7 golü olan Yatabare ile sonuca gitti. Göztepe ise 23 puanda kaldı ve bu sezonki 6. yenilgisini aldı

Ligde ikinci sezonun açılış maçında Sivasspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Mert Hakan Yandaş bu maçta görev alamayacak. Göztepe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

* Demir Grup Sivasspor futbolcuları karşılaşma öncesi, 26 aralık günü halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48) için saygı duruşunda bulundu, asker selamı verdi.