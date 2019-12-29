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'da sözleri! "Agresif, ciddi ve güçlü"

Youtuber , yıldız futbolcu Cristiano 'yla video çekti. İtalya'da gerçekleşen buluşmada, Ronaldo samimi tavırlarıyla herkesi gülümsetti. Ronaldo, Türkiye ve takım arkadaşı ile ilgili ise şunları söyledi: Bodrum çok güzel. Birkaç kez gittim. Demiral da çok iyi bir oyuncu. Agresif, ciddi ve güçlü. O çok iyi bir çocuk...

Agresif, ciddi ve güçlü
Youtuber , yıldız futbolcu Cristiano 'yla video çekti. İtalya'da gerçekleşen buluşmada, Ronaldo samimi tavırlarıyla herkesi gülümsetti. Yaşayan efsane, direği vurma yarışmasında Berkcan'a 'S..... git ya" diyerek Türkçe küfür etti. Çekim ekibi ise gülme krizine girdi.



Ronaldo, Türkiye ve takım arkadaşı ile ilgili ise şunları söyledi: Bodrum çok güzel. Birkaç kez gittim. Demiral da çok iyi bir oyuncu. Agresif, ciddi ve güçlü. O çok iyi bir çocuk...

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