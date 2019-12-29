Kanarya, Rize’de 3 puan arıyor

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe bugün 19.00'da Çaykur Rize'ye konuk olacak. beIN Sports'tan yayınlanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe bugün 19.00'da Çaykur Rize'ye konuk olacak. beIN Sports'tan yayınlanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.
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