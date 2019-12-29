Bugünkü
Takvim

Kanarya, Rize’de 3 puan arıyor

'in ilk yarısının son haftasında bugün 19.00'da Çaykur Rize'ye konuk olacak. beIN Sports'tan yayınlanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Kanarya, Rize’de 3 puan arıyor
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe bugün 19.00'da Çaykur Rize'ye konuk olacak. beIN Sports'tan yayınlanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKanarya, Rize’de 3 puan arıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri