Cimbom'a Antalyaspor morali... Sarı-Kırmızılılar ilk yarının son maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yendi. Böylece şampiyonluk ümitlerini ligin 2. yarısına taşıdı. Maça hızlı başlayan G.Saray 8'de Ufuk'un eline çarpan top nedeniyle penaltı kazandı. Falcao atışı gole çevirdi: 1-0.
FALCAO BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Maçın 19. dakikasında Feghouli'nin vuruşunda Boffin topu kornere çeldi. 28'de Mariano'nun çevirdiği topu Falcao tamamladı. Böylece G.Saray Antalya önünde 2-0'ı yakaladı.
CELUSTKA KENDİ AĞLARINA ATTI
G.Saray 37'de farkı 3'e çıkardı. Ömer'in Taylan'a gönderdiği topa ayak koyan Celustka topu kendi ağlarına gönderdi: 3-0. 54'te Ufuk'un çektiği şutta top kaleci Muslera'da kaldı.
RYAN BABEL DE BOŞ GEÇMEDİ
Antalya 63'te Mukairu ile önemli bir fırsat kaçırdı. 65'te Falcao kaleciyle karşı karşıya kaldı ama iyi vuramadı. 82'de Babel, 89'da da Taylan'ın golleriyle G.Saray sahadan 5-0 galip ayrıldı.
ÖMER BAYRAM ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR
Babel'in golünde pası veren isim olan Ömer Bayram, bu sezon ligdeki 5. asistine imza attı. Deneyimli oyuncu, bu alanda Galatasaray'ın en başarılı ismi.
İLK 45'TE MÜTHİŞ İSTATİSTİK
Galatasaray 3-0 önde kapattığı ilk yarıda 33 kez ceza sahası içinde topla buluştu. Bu rakam konuk ekip Antalyaspor'da ise sadece 2'de kaldı.
İKİNCİ YARI ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ!
Antalyaspor karşısında iki gol atan Falcao, "Takım olarak ve bireysel olarak ikinci devre çok daha iyi olacağız. İlk yarıyı galibiyetle kapattığımız için sevinçliyiz. İyi bir kamp dönemi geçireceğiz" diye konuştu.
İÇ SAHADA 5. GALİBİYET
G.Saray Antalya maçıyla birlikte bu sezon evinde 9. maçına çıktı. Sarı- Kırmızılılar evlerinde 5. kez sahadan galip ayrıldı.
5.KEZ PENALTI KAZANDILAR
Galatasaray Antalyaspor maçıyla birlikte bu sezon 5. kez penaltı kazandı. Cimbom bu penaltıların tamamını kendi evinde kullandı. Sarı-Kırmızılılar Sivasspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında kazandığı penaltıları gole çevirmeyi başardılar.
TARAFTARDAN TFF'YE 'ZORLU' PROTESTOSU
Galatasaray taraftarı Antalyaspor maçında TFF'yi protesto etti. Zorlu Center'daki Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp görüşmesine tepki gösterdi.
FALCAO BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Maçın 19. dakikasında Feghouli'nin vuruşunda Boffin topu kornere çeldi. 28'de Mariano'nun çevirdiği topu Falcao tamamladı. Böylece G.Saray Antalya önünde 2-0'ı yakaladı.
CELUSTKA KENDİ AĞLARINA ATTI
G.Saray 37'de farkı 3'e çıkardı. Ömer'in Taylan'a gönderdiği topa ayak koyan Celustka topu kendi ağlarına gönderdi: 3-0. 54'te Ufuk'un çektiği şutta top kaleci Muslera'da kaldı.
RYAN BABEL DE BOŞ GEÇMEDİ
Antalya 63'te Mukairu ile önemli bir fırsat kaçırdı. 65'te Falcao kaleciyle karşı karşıya kaldı ama iyi vuramadı. 82'de Babel, 89'da da Taylan'ın golleriyle G.Saray sahadan 5-0 galip ayrıldı.
ÖMER BAYRAM ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR
Babel'in golünde pası veren isim olan Ömer Bayram, bu sezon ligdeki 5. asistine imza attı. Deneyimli oyuncu, bu alanda Galatasaray'ın en başarılı ismi.
İLK 45'TE MÜTHİŞ İSTATİSTİK
Galatasaray 3-0 önde kapattığı ilk yarıda 33 kez ceza sahası içinde topla buluştu. Bu rakam konuk ekip Antalyaspor'da ise sadece 2'de kaldı.
İKİNCİ YARI ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ!
Antalyaspor karşısında iki gol atan Falcao, "Takım olarak ve bireysel olarak ikinci devre çok daha iyi olacağız. İlk yarıyı galibiyetle kapattığımız için sevinçliyiz. İyi bir kamp dönemi geçireceğiz" diye konuştu.
İÇ SAHADA 5. GALİBİYET
G.Saray Antalya maçıyla birlikte bu sezon evinde 9. maçına çıktı. Sarı- Kırmızılılar evlerinde 5. kez sahadan galip ayrıldı.
5.KEZ PENALTI KAZANDILAR
Galatasaray Antalyaspor maçıyla birlikte bu sezon 5. kez penaltı kazandı. Cimbom bu penaltıların tamamını kendi evinde kullandı. Sarı-Kırmızılılar Sivasspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında kazandığı penaltıları gole çevirmeyi başardılar.
TARAFTARDAN TFF'YE 'ZORLU' PROTESTOSU
Galatasaray taraftarı Antalyaspor maçında TFF'yi protesto etti. Zorlu Center'daki Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp görüşmesine tepki gösterdi.
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