Trabzonspor'dan altyapı devrimi! Gençlere yatırım sürüyor... Sezon başında altyapıya Taha Tunç, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı gibi yetenekleri kazandıran Fırtına hız kesmiyor. Trabzon, 16 yaşındaki top cambazı Veysel Sönmezsoy'u renklerine kattı. Yeni hedef ise Azeri Sabuhi Abdullazada...

Trabzon sezon başında altyapıya önemli isimleri transfer etti. Taha Tunç, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı gibi Türk futboluna damga vuracak isimler alınmıştı.



ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri içerisinde alt yapı oyuncuları ve özellikle de U19 takımı için ayrı bir yaşam alanı oluşturan yönetim, buradan çıkacak oyunculara büyük değer veriyor.



TIPKI ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Yönetim devre arası genç yıldızları almaya devam edecek. Fırtına, Ş.Urfa'dan 16'lık Veysel Sönmezsoy'u transfer etti. Yeni hedef 18'lik Azerbaycanlı orta saha Sabuhi Abdullazada.



