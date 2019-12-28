TFF'den Beşiktaş'a olumsuz cevap! VAR itirazına onay yok... Fenerbahçe derbisinden sonra VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuran Beşiktaş yönetimine ret cevabı geldi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, IFAB'ın da kayıtların açıklanmamasını tavsiye ettiği belirtildi.

Fenerbahçe derbisinden sonra VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuran Beşiktaş yönetimine ret cevabı geldi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, IFAB'ın da kayıtların açıklanmamasını tavsiye ettiği belirtildi.



MEVCUT SİSTEM DEVAM EDECEK

TFF'den yapılan açıklamada, "VAR kayıtlarının eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir. Uygulama mevcut şekliyle sürdürülecektir." denildi.



BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ PES ETMİYOR

VAR kayıtlarının açıklanması talebine olumsuz yanıt alan Beşiktaş yönetimi, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacak. Siyah- Beyazlılar ayrıca bu konuyu Kulüpler Birliği'nde de gündeme getirecek. TFF'den son dakika VAR açıklaması! Kayıtlar yayınlanacak mı? derbisindensonra VAR kayıtlarınınaçıklanması içinbaşvuranBeşiktaş yönetimineret cevabı geldi.TFF'den konuyla ilgiliyapılan açıklamada,dakayıtların açıklanmamasınıtavsiye ettiğibelirtildi.yapılan açıklamada,"VAR kayıtlarınıneğitimamaçlı kullanılmasıuygulamasınadevam edilmektedir.Uygulama mevcutşekliyle sürdürülecektir."denildi.kayıtlarının açıklanması talebine olumsuz yanıt alan Beşiktaş yönetimi, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacak. Siyah- Beyazlılar ayrıca bu konuyu Kulüpler Birliği'nde de gündeme getirecek. TÜM MANŞETLER