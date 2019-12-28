İşte Trabzonspor'un ilk 11'i;
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth
Yedekler; Erce, Ivanildo, Serkan Asan, Abdurrahim, Hosseini, K. Ahmet, Fıratcan, Cafer, Avdijaj, Ekuban
Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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