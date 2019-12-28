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  • 28.12.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 16:20

Son dakika haberi... 'un ilk 11'i belli oldu

, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında İstikbal Mobilya 'u konuk edecek. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor, İttifak Holding Konyaspor maçında hem cezalı duruma düşen hem de sakatlanan Yusuf Sarı da kadroda yer alamayacak. Trabzonspor'un, Kayserispor karşısındaki ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

İşte Trabzonspor'un ilk 11'i;

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth

Yedekler; Erce, Ivanildo, Serkan Asan, Abdurrahim, Hosseini, K. Ahmet, Fıratcan, Cafer, Avdijaj, Ekuban

Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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