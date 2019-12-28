Bugünkü
Takvim

Kanarya bugün Rize yolcusu

, deplasmanının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bugün sabah saatlerinde yapılacak idmanın ardından özel uçakla Rize'ye hareket edilecek.

Kanarya bugün Rize yolcusu
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bugün sabah saatlerinde yapılacak idmanın ardından özel uçakla Rize'ye hareket edilecek

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKanarya bugün Rize yolcusu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri