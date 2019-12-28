Kanarya bugün Rize yolcusu

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bugün sabah saatlerinde yapılacak idmanın ardından özel uçakla Rize'ye hareket edilecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bugün sabah saatlerinde yapılacak idmanın ardından özel uçakla Rize'ye hareket edilecek
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