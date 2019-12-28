Burak Yılmaz ile 1 yıl daha

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunan Burak Yılmaz'la mukavelesini 2021 yılına kadar uzattı. Siyah-Beyazlı yönetim, Burak'ın yeni sözleşmesini TFF'ye de iletti. Deneyimli oyuncu Beşiktaş ile geçen sezonun 2. yarısından bu yana çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
- Spor
- 28.12.2019
- Gazete
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