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Burak Yılmaz ile 1 yıl daha

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunan Burak Yılmaz'la mukavelesini 2021 yılına kadar uzattı. Siyah-Beyazlı yönetim, Burak'ın yeni sözleşmesini TFF'ye de iletti. Deneyimli oyuncu Beşiktaş ile geçen sezonun 2. yarısından bu yana çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Burak Yılmaz ile 1 yıl daha
Beşiktaş Kulübü, sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunan Burak Yılmaz'la mukavelesini 2021 yılına kadar uzattı. Siyah-Beyazlı yönetim, Burak'ın yeni sözleşmesini TFF'ye de iletti. Deneyimli oyuncu Beşiktaş ile geçen sezonun 2. yarısından bu yana çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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