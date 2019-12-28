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Teknik Direktörü : O an en tehlikeli andır

Teknik Direktörü , Gençlerbirliği maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Avcı, Rakibin kırmızı kart gördüğü an en rahatladığın ve aynı zamanda da en tehlikeli andır” dedi.

Avcı: O an en tehlikeli andır
Beşiktaş'ın hocası , G.Birliği maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Avcı, "Rakibin kırmızı kart gördüğü an en rahatladığın ve aynı zamanda da en tehlikeli andır. Bugün biraz sabırlı olmak gerekiyordu. İkinci yarıda golün erken gelmesi maçı bize doğru çevirdi" dedi. Abdullah hoca, " Şu an itibariyle 30 puan, doğru gibi duruyor. Daha fazlası olabilir miydi? Evet..." diyerek sözlerini tamamladı.

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