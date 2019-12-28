Kartal yara sardı... Geçen hafta tartışmalı Fenerbahçe derbisini 3-1 kaybeden Beşiktaş dün Vodafone Park'ta Gençlerbirliği engelini 4-1'le geçti. 11. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Fırat Aydınus kendisine küfür ettiği gerekçesiyle Nadir'e kırmızı kart gösterdi. 23'te Candieas'ın kaleci Karius'tan dönen şutunu Ayite ağlara yolladı: 0-1.







ATIBA AŞIRDI, VIDA GOLÜ ATTI

36. dakikada Yasin Pehlivan da kırmızı görünce Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. 49. dakikada kullanılan kornerde Atiba Hutchinson aşırdı, Vida kafayı dokundu ve Beşiktaş beraberliği yakaladı: 1-1. 60. dakikada Atiba'nın asistinde Nkoudou çok şık bir gol attı: 3-1.







N'KOUDOU'DAN SÜPER BİR GOL

75. dakikada Oğuzhan sahne aldı ve Beşiktaş rahatladı: 3-1. 90. dakikada Caner Erkin ortaladı, gecenin yıldızı Atiba skoru belirledi: 4-1.







36'LIK MAESTRO!

36 yaşında olmasına rağmen bu sezon müthiş bir performansı sergileyen Atiba dün gece de yıldızlaştı. Kanadalı futbolcu attığı gol ve yaptığı 3 asistle geceye damgasını vurdu. Ligde 14 maçta forma giyen Atiba toplam 4 gol ve 3 asistle tam 7 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Tribünler tecrübeli yıldızı ayakta alkışladı.







MAÇIN ADAMI KAPTAN

N'Koudou, "Ben de golle katkıda bulundum. Golde Atiba'nın da çok büyük emeği var, onun da altını çizmek lazım. Maçın adamı kaptan" dedi.







CANER'DEN 7. ASİST

Beşiktaş'ın sol kanattaki etkili isimlerinden Caner Erkin, Gençlerbirliği maçında yaptığı asistle maçın yıldızlarından oldu. Yıldız oyuncu bu sezon 7. asisti yaparak bu alanda zirvede yer aldı. Maçtan sonra konuşan tecrübeli futbolcu, "Maça kötü başladık. Ancak kazandığımız için çok mutluyuz. Devreyi galibiyetle bitirimek önemliydi" dedi.



VICTOR RUİZ SİVAS'A KARŞI YOK

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Sivasspor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçında forma giyemeyecek.





OĞUZHAN BÜYÜK HASRETE SON VERDİ

Gençlerbirliği karşısında Beşiktaş'ın 3. golünü kaydeden Oğuzhan Özyakup, Vodafone Park'ta 999 gün sonra bir lig maçında ağları sarsmış oldu.



GENÇLERBİRLİĞİ 9 KİŞİ KALDI

G.Birliği Beşiktaş ile oynadığı maçta 9 kişi kaldı. 11'de Nadir itiraz sonucu kırmızı kart gördü. 36'da ise Yasin Pehlivan rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. G.Birliği Aydınus'a tepki gösterdi.







Yasin, Ljajic'e faulü sonrası VAR uyarısıyıla birlikte kırmızı kartla oyun dışı kaldı.







Nadir, Vida'nın kendisine faul yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazda bulundu.







İtirazlarını yoğunlaştıran Nadir önce sarı, ardından ise direkt kırmızı kart gördü.



FIRAT AYDINUS'A 'EYYAM' TEPKİSİ

Dünkü maçta Gençlerbirliği'ne 2 kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus'a Beşiktaş taraftarı, "Fırat Aydınus eyyam yapsana" şeklinde tempo tuttu.