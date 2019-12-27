Stopere tecrübeli bir oyuncu bakan Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Rus ekibi Rostov ile sözleşmesi fesh eden Ragnar Sigurdsson...
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLEŞİR
Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldızın şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi. Görüşmeler birkaç gün içinde netlik kazanacak.
HAVADAN GEÇİT VERMİYOR
Rostov'da 2018 yılından beri görev yapan Sigurdsson hava toplarındaki üstünlüğü ve sert futboluyla tanınıyor. Sigurdsson, Milli Takımımıza karşı da forma giymişti.
94 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Ragnar Sigurdsson, 94 kez İzlanda Milli Takım forması giydi. 5 kez fileleri havalandırdı.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLEŞİR
Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldızın şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi. Görüşmeler birkaç gün içinde netlik kazanacak.
HAVADAN GEÇİT VERMİYOR
Rostov'da 2018 yılından beri görev yapan Sigurdsson hava toplarındaki üstünlüğü ve sert futboluyla tanınıyor. Sigurdsson, Milli Takımımıza karşı da forma giymişti.
94 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Ragnar Sigurdsson, 94 kez İzlanda Milli Takım forması giydi. 5 kez fileleri havalandırdı.
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