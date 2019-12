Son yılların en başarısız sezonlarından birisini yaşayan Galatasaray müthiş bir iddia ile çalkalanıyor... Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Steven Nzonzi ve Jean Michael Seri'nin Fatih Terim'e karşı isyan bayrağını açtığı belirtiliyor.







YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

İddialara göre iki futbolcu hem Başkan Mustafa Cengiz hem de bazı yöneticilerle görüşerek Terim'in uyguladığı idman metotları ve taktik anlayışıyla ilgili şikayette bulundu.







BU ŞEKİLDE BAŞARI GELMEZ!

Nzonzi ve Seri'nin sert ifadeler kullandığı, Terim'in mevcut yönetimiyle başarının gelmesinin imkansız olduğunu söylediği belirtildi. Bir başka iddiaya göre ise bu olay Terim'in kulağına gitti.







TERİM'İN TEPKİSİ SERT OLDU!

Tecrübeli hocanın çok sinirlendiği ve bu nedenle iki futbolcuya da sırtını döndüğü öğrenildi. Nzonzi kısa süre önce kadro dışı bırakılırken, Seri de 11'de forma giymekte çok zorlanıyor.







'FATİH TERİM TAKTİK BİLMİYOR' DEMİŞTİ

Seri ve Nzonzi'nin isyanı akıllara Pirlo'nun kitabını getirdi...

Fatih Terim'in Milan'da öğrencisi olan Andrea Pirlo yazdığı bir kitapta tecrübeli hoca ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı. Pirlo, "Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun sürmedi" demişti.







DEVRE ARASI GÖNDERİLECEK

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin devre arasında fesh edilmesi bekleniyor.