Cimbom’a 3 müjde Galatasaray Antalyaspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü... Sarı-Kırmızılılar Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanda Antalyaspor maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi... Dünkü idmana sakatlıkları düzelen Lemina, Şener Özbayraklı ve Marcao da katıldı.

Galatasaray Antalyaspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü... Sarı-Kırmızılılar Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanda Antalyaspor maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi... Dünkü idmana sakatlıkları düzelen Lemina, Şener Özbayraklı ve Marcao da katıldı.







Feghouli'nin doğum günü partisine tüm takım katıldı. ile yarın oynayacağıkarşılaşmanın hazırlıklarınıdün yaptığı çalışmayla sürdürdü...Sarı-Kırmızılılar TeknikDirektöryönetimindeyaptığı antrenmandagerçekleştirdi...Dünkü idmana sakatlıkları düzelenda katıldı.Feghouli'nin doğum günü partisine tüm takım katıldı. TÜM MANŞETLER