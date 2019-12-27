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Cimbom’a 3 müjde

Galatasaray Antalyaspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü... Sarı-Kırmızılılar Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanda Antalyaspor maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi... Dünkü idmana sakatlıkları düzelen Lemina, Şener Özbayraklı ve Marcao da katıldı.

Cimbom’a 3 müjde
Galatasaray Antalyaspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü... Sarı-Kırmızılılar Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanda Antalyaspor maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi... Dünkü idmana sakatlıkları düzelen Lemina, Şener Özbayraklı ve Marcao da katıldı.



Feghouli'nin doğum günü partisine tüm takım katıldı.

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