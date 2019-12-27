Cengiz’den anlamlı ziyaret

Mustafa Cengiz, G.Saraylılar Yurdu'nu ziyaret etti. Cengiz, 'Yaşlılarına, büyüklerine değer vermeyenler geleceklerini asla hesaplayamaz, geleceklerine değer veremez' dedi. Mustafa Cengiz, G.Saraylılar Yurdu'nu ziyaret etti. Cengiz, 'Yaşlılarına, büyüklerine değer vermeyenler geleceklerini asla hesaplayamaz, geleceklerine değer veremez' dedi.
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