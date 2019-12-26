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'da yolcular belli oluyor

'da 'nin takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında ilk sırada yer aldığı öğrenildi. Trabzonspor'un kendisiyle devam etmesi beklenmezken oyuncunun ise sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesine kadar oynamak istediği ifade edildi. Bordomavili takımda diğer ayrılma ihtimali olan oyuncular arasında ise Avdijaj ve yer alıyor. Yönetim maçı sonrası bu oyuncuları masaya yatıracak.

Yolcular belli oluyor
Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında ilk sırada yer aldığı öğrenildi. 'un kendisiyle devam etmesi beklenmezken oyuncunun ise sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesine kadar oynamak istediği ifade edildi. Bordomavili takımda diğer ayrılma ihtimali olan oyuncular arasında ise Avdijaj ve yer alıyor. Yönetim maçı sonrası bu oyuncuları masaya yatıracak.

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