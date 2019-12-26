Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında ilk sırada yer aldığı öğrenildi. Trabzonspor'un kendisiyle devam etmesi beklenmezken oyuncunun ise sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesine kadar oynamak istediği ifade edildi. Bordomavili takımda diğer ayrılma ihtimali olan oyuncular arasında ise Avdijaj ve Ivanildo Fernandes yer alıyor. Yönetim Kayseri maçı sonrası bu oyuncuları masaya yatıracak.
- Spor
- 26.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.