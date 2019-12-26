Beşiktaş’tan taktik idmanı

Beşiktaş, G.Birliği ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 günlük aradan sonra başladı. Taktik ağırlıklı antrenmana tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Douglas ve Dorukhan Toköz katılmadı.
Beşiktaş'ın dünkü idmanında dar alanda pas çalışmasına ağırlık verildi.
Beşiktaş'ın dünkü idmanında dar alanda pas çalışmasına ağırlık verildi.
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