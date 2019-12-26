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’tan taktik idmanı

, G.Birliği ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 günlük aradan sonra başladı. Taktik ağırlıklı antrenmana tedavileri devam eden , Douglas ve katılmadı.

Beşiktaş’tan taktik idmanı
Beşiktaş, G.Birliği ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 günlük aradan sonra başladı. Taktik ağırlıklı antrenmana tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Douglas ve Dorukhan Toköz katılmadı.


Beşiktaş'ın dünkü idmanında dar alanda pas çalışmasına ağırlık verildi.

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