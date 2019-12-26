Arda’dan 'Aslan Kral' paylaşımı

Devre arası Galatasaray'a geri döneceği iddiaları ortaya atılan Başakşehirli Arda Turan'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Aslan Kral isimli çizgi filmi seyreden Arda, "Lion King (Aslan Kral)" paylaşımında bulundu.
Yıldız futbolcunun paylaşımının ardından sanal alemde "Arda G.Saray'a geri mi dönüyor?" yorumları yapıldı.
Yıldız futbolcunun paylaşımının ardından sanal alemde "Arda G.Saray'a geri mi dönüyor?" yorumları yapıldı.
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