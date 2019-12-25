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Son 8 sezonun en kötü serisi

Kartal son 8 sezonun en kötü serisini yaşıyor. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Siyah-Beyazlılar 8 yıl aradan sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan yenik ayrıldı. Avrupa'da Wolverhampton'a 4-0 kaybettikten sonra ligde Y.Malatya ve kupada Erzincan'a 2-0 yenilen Beşiktaş, F.Bahçe derbisini de 3-1 kaybetti.

Son 8 sezonun en kötü serisi
Kartal son 8 sezonun en kötü serisini yaşıyor. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Siyah-Beyazlılar 8 yıl aradan sonra ilk kez üst üste 4 resmi maçtan yenik ayrıldı. Avrupa'da Wolverhampton'a 4-0 kaybettikten sonra ligde Y.Malatya ve kupada Erzincan'a 2-0 yenilen Beşiktaş, F.Bahçe derbisini de 3-1 kaybetti.

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